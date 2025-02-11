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الرئيس المصري: نشدد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين"

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:10
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