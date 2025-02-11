Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء باكستان يؤكدان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على فتح آفاق جديدة للسلام الدائم والشامل يقوم على أساس "حل الدولتين"

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة أن يكون حل الدولتين هو محور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة
lebanon 24
11/02/2025 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ "الجديد": الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة
lebanon 24
11/02/2025 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات: شهدت مع الرئيس الفرنسي توقيع "إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"
lebanon 24
11/02/2025 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وام: رئيس دولة الإمارات أكد باتصال مع ملك الأردن ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومنع توسع الصراع
lebanon 24
11/02/2025 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2025-02-11
05:54 | 2025-02-11
05:50 | 2025-02-11
05:48 | 2025-02-11
05:48 | 2025-02-11
05:46 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24