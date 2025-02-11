رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء باكستان يؤكدان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على فتح آفاق جديدة للسلام الدائم والشامل يقوم على أساس "حل الدولتين"

Lebanon 24