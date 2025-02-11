Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: رئيس الحكومة طلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم

Lebanon 24
11-02-2025 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون قال للوزراء إنّ الإنتماء هو للدولة وإنهم لخدمة الشعب
lebanon 24
11/02/2025 16:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
11/02/2025 16:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": السياق الذي ولدت فيها الحكومة هو سياق جديد ولكن ليست حكومة انتقالية بمعنى انقلاب كامل بالمؤسسات السياسية والدستورية
lebanon 24
11/02/2025 16:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة وضعت برنامجا لأول 6 أشهر لمعالجة الوضع على الأرض في غزة
lebanon 24
11/02/2025 16:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:43 | 2025-02-11
09:38 | 2025-02-11
09:21 | 2025-02-11
09:11 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
09:00 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24