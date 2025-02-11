وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو خلال لقائه رئيس الجمهورية: نتطلع إلى مبادرات للتعاون مع الدول الأوروبية من أجل الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة في مجالات عدة ولا سيما دعم الجيش

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