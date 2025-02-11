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موقع "واللا" الإسرائيلي: التحقيقات تكشف أن مقاتلي حماس حاولوا خلال هجوم 7 تشرين الثاني احتلال كيبوتس كفار عزة وبئيري

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:38
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