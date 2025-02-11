Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الفدرالي الأميركي: الاقتصاد قوي لكن التضخم لا يزال مرتفعا

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: بحثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية الشراكة الاقتصادية والأمنية
lebanon 24
11/02/2025 20:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي كيفن هاسيت لقناة CNBC: المكسيك تبدو جادة للغاية لتنفيذ ما يريده الرئيس ترامب من وراء زيادة الرسوم الجمركية عليها
lebanon 24
11/02/2025 20:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الفدرالي: لسنا بحاجة لوصول التضخم إلى مستهدفنا عند 2% لخفض الفائدة
lebanon 24
11/02/2025 20:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض
lebanon 24
11/02/2025 20:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:06 | 2025-02-11
13:03 | 2025-02-11
13:02 | 2025-02-11
12:59 | 2025-02-11
12:56 | 2025-02-11
12:56 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24