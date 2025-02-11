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باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسيّة في "التيار": ابدأ بكلمة مبروك للبنانيين على الحكومة لأن وجود حكومة مكتملة المواصفات مع كل اعتراضنا عليها افضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:44
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