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مصدر سياسي إسرائيلي لـ"سكاي نيوز": إذا قامت حماس بإطلاق سراح الرهائن الـ 3 يوم السبت فإن الصفقة ستستمر

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:03
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