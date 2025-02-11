مكتب نتنياهو: مجلس الوزراء السياسي الأمني أكد في اجتماعه اليوم على تأييد طلب الرئيس ترامب الإفراج عن المختطفين بحلول السبت المقبل ودعم رؤيته الثورية لمستقبل غزة

Lebanon 24