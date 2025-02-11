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باسيل: نرى البيان الوزاري ونحكم عليه في جلسة الثقة ونُعلن اليوم المعارضة الإيجابية للحكومة نُصفّق لها حيث تُحسِن ونُحاسبها حيث تخطئ

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:08
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