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الخارجية الفلسطينية: ندعو مجلس الأمن إلى "التحرك العاجل" لوقف الاستيطان وهدم المنازل وضم الأراضي في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:35
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