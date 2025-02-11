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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:02
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