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نتنياهو: إذا لم تسلم حماس رهائننا ظهر يوم السبت فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسنعود للقتال العنيف

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:08
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