Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب هدّد بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين
lebanon 24
11/02/2025 23:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين
lebanon 24
11/02/2025 23:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل بن غفير : أهنىء الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر
lebanon 24
11/02/2025 23:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف عن قطع أراضٍ في الأردن ومصر سيعيش فيها الفلسطينيون.. والعاهل الأردني يرد!
lebanon 24
11/02/2025 23:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2025-02-11
16:02 | 2025-02-11
15:47 | 2025-02-11
15:47 | 2025-02-11
15:46 | 2025-02-11
15:38 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24