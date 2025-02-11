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العاهل الأردني: ما يمكن أن نقوم به فورا هو استقبال 2000 طفل مريض من غزة
Lebanon 24
11-02-2025
|
12:56
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