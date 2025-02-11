Advertisement

أخبار عاجلة

مصر رفضت 3 مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن التهجير وعدم العودة (الحدث)

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: القاهرة وضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي ضغوط أميركية بشأن ملف التهجير
lebanon 24
11/02/2025 23:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
استنكار وإدانة.. دول عربية رفضت تصريحات نتنياهو بشأن السعودية
lebanon 24
11/02/2025 23:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: لا أعذار لدى نتنياهو اليوم لأن ترامب أعطى الضوء الأخضر بشأن خطة التهجير في غزة
lebanon 24
11/02/2025 23:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: أصدرنا بيانا واضحا يرفض تصريحات ترمب بشأن التهجير
lebanon 24
11/02/2025 23:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2025-02-11
16:02 | 2025-02-11
15:47 | 2025-02-11
15:47 | 2025-02-11
15:46 | 2025-02-11
15:38 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24