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"العربية" عن مصادر: مصر تؤكد أنها لن تخصص قطعة أرض ليعيش فيها سكان غزة

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:31
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