سلام: نحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية من أبرزها اتفاق الطائف وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتردد إرسال الجيش إلى الجنوب

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