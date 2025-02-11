Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مارك ضو من مجلس النواب: لا عودة للثلاثية مع ضرورة ضبط السلاح وتسليمه وطالبنا سلام بتشكيل سريع ونعتبر انفسنا ممثلين بفخامة الرئيس وبالرئيس المكلف واليوم هناك فرصة حقيقية لانقاذ البلد
lebanon 24
12/02/2025 01:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم
lebanon 24
12/02/2025 01:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية من أبرزها اتفاق الطائف وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتردد إرسال الجيش إلى الجنوب
lebanon 24
12/02/2025 01:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: كل المعادلات السياسية والحسابات المادية سحقت اليوم أمام الشعب في جنوب لبنان
lebanon 24
12/02/2025 01:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2025-02-11
18:24 | 2025-02-11
18:23 | 2025-02-11
18:13 | 2025-02-11
18:12 | 2025-02-11
18:09 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24