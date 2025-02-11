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الرئاسة الفلسطينية للحدث: ترامب سيسطر على غزة إذا قتل كل الفلسطينيين

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:58
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