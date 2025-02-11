Advertisement

أخبار عاجلة

مصر تعلن عن اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بعد القمة العربية بـ27 الجاري (العربية)

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية تعلن الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقررة في 27 شباط الجاري
lebanon 24
12/02/2025 01:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية لسكاي نيوز عربية: اجتماعات مكثفة قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية
lebanon 24
12/02/2025 01:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن "حالة طوارئ إقليمية" في القرم بعد تسرب نفطي (العربية)
lebanon 24
12/02/2025 01:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح ل"العربية": تحرّكات حماس في الضفّة الغربية تدفع الوضع للانفجار
lebanon 24
12/02/2025 01:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2025-02-11
18:24 | 2025-02-11
18:23 | 2025-02-11
18:13 | 2025-02-11
18:12 | 2025-02-11
18:09 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24