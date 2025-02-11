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سلام عن دفع التعويضات: "الحل أكيد ليس غدا" ولكن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الموضوع

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:37
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