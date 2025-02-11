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سلام: مشروع تهجير الفلسطينيين لا يواجَه إلّا بالتضامن العربيّ ولا حلّ إلّا بحل الدولتين والعرب طرحوا ذلك في المبادرة العربية للسلام في بيروت

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:50
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