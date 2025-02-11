سلام: ملتزم بتحقيق إعادة الإعمار ويجب أولا إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتأمين شروط الإستقرار في الجنوب وللأسف كلفة الإعمار وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار

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