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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو لا يطالب بكل الرهائن الـ76 يوم السبت بل يريد مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:13
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