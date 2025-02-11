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وزير الخارجية الأردني: الملك عبد الله الثاني قدم أفكارا عملية لإعمار غزة دون تهجير وترمب كان إيجابيا إزاءها

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:46
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