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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: السبيل الوحيد لحل الأزمة الفلسطينية هو من خلال "حل الدولتين"

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:42
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