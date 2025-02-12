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واللا عن مصادر: إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة أن تسعى لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة

Lebanon 24
12-02-2025 | 02:01
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