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أبوالغيط: يجب السعي للوصول لتسوية مقبولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة الدولة الفلسطينية ثم يكون بعدها تعاون بين الجانبين

Lebanon 24
12-02-2025 | 02:23
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