Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن القومي الروسي: الضربات الروسية على كييف اليوم هي تجسيد لمفهوم تحقيق "السلام من خلال القوة"

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدفيديف: الضربات التي شنتها القوات الروسية على كييف اليوم جزء من مفهوم فرض السلام من خلال القوة
lebanon 24
12/02/2025 14:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"AlArabiya English": إسرائيل لم تطلب تمديد بقاء قواتها في لبنان
lebanon 24
12/02/2025 14:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور "كورسك" خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 320 عسكريًّا
lebanon 24
12/02/2025 14:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"فحص ولاء" لموظفي مجلس الأمن القومي تجريه إدارة ترامب
lebanon 24
12/02/2025 14:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2025-02-12
07:12 | 2025-02-12
07:07 | 2025-02-12
06:59 | 2025-02-12
06:51 | 2025-02-12
06:40 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24