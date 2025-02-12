Advertisement

أخبار عاجلة

روبيو: حماس تواصل استخدام شبكات لتهريب أسلحة لإعادة بناء صفوفها

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: إسرائيل لن تسمح لحماس باستغلال وقف النار لإعادة بناء صفوفها
lebanon 24
12/02/2025 14:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تعمل على مدار الساعة لإعادة تأهيل مقاتليها وبناء قوتها وتجنيد عناصر جديدة وإن بمهارة أقل ومن دون بنية تحتية قوية
lebanon 24
12/02/2025 14:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: لن تنعم المنطقة بالسلام ما دامت حماس تسيطر على غزة
lebanon 24
12/02/2025 14:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو شدد لنظيره المصري على أن حماس لا يمكنها أبدا حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى
lebanon 24
12/02/2025 14:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2025-02-12
07:12 | 2025-02-12
07:07 | 2025-02-12
06:59 | 2025-02-12
06:51 | 2025-02-12
06:40 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24