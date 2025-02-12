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الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: تشرفت بلقاء الرئيس عون وتحدثنا عن الأوضاع الراهنة لاسيما في الجنوب

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:27
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