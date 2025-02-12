لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط بالجنوب حتى 28 شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع (LBCI)

Lebanon 24