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القناة الـ13 الإسرائيلية: يجري الاستعداد لاحتمال إستئناف إطلاق الصواريخ من اليمن في حال تجدد الحرب في غزة
Lebanon 24
12-02-2025
|
05:16
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