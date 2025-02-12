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أكسيوس عن مسؤول أمني إسرائيلي: فرصة إطلاق سراح الرهائن يوم السبت تضاءلت بشكل كبير وهذا أمر مقلق للغاية

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:21
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