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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر حكومي ألماني: الحكومة الألمانية توافق مبدئيًّا على المشاركة في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:57
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