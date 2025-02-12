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"رويترز" نقلا عن مصدرين: إسرائيل تطلب إبقاء قواتها في 5 مواقع جنوبي لبنان حتى 28 شباط

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:40
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