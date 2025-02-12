13
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"رويترز" نقلا عن مصدرين: إسرائيل تطلب إبقاء قواتها في 5 مواقع جنوبي لبنان حتى 28 شباط
Lebanon 24
12-02-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"AlArabiya English": إسرائيل لم تطلب تمديد بقاء قواتها في لبنان
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"AlArabiya English": إسرائيل لم تطلب تمديد بقاء قواتها في لبنان
12/02/2025 17:02:31
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: واشنطن طالبت إسرائيل بالتقيد بالموعد النهائي للانحساب من لبنان في 18 شباط
Lebanon 24
"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: واشنطن طالبت إسرائيل بالتقيد بالموعد النهائي للانحساب من لبنان في 18 شباط
12/02/2025 17:02:31
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات "الفرقة 91" دمرت البنية التحتية لمخازن الأسلحة التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات "الفرقة 91" دمرت البنية التحتية لمخازن الأسلحة التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
12/02/2025 17:02:31
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر نقلا عن بري لـ"الحدث": لبنان يطبق الاتفاق في الجنوب وإسرائيل تخرق الـ 1701
Lebanon 24
مصادر نقلا عن بري لـ"الحدث": لبنان يطبق الاتفاق في الجنوب وإسرائيل تخرق الـ 1701
12/02/2025 17:02:31
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
11:10 | 2025-02-11
11/02/2025 11:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
13:45 | 2025-02-11
11/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
12:39 | 2025-02-11
11/02/2025 12:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات عاجلة لبرّي... إليكم ما طلبه
Lebanon 24
تعليمات عاجلة لبرّي... إليكم ما طلبه
06:32 | 2025-02-12
12/02/2025 06:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:58 | 2025-02-12
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ فجّر عدداً من المنازل في حيّ المرج في بلدة حولا
09:54 | 2025-02-12
مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: ولي العهد السعودي لعب دورا كبيرا في الإفراج عن المواطن الأميركي "مارك فوغل" من روسيا
09:33 | 2025-02-12
الرئاسة السورية: تشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحضير للحوار الوطني
09:25 | 2025-02-12
الرئيس حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية: لدينا آمال كبيرة بنجاح الحكومة الجديدة، وقد بحثنا مع الرئيس عون مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب في 18 شباط الحالي
09:25 | 2025-02-12
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب من لبنان: يبدو لي أننا سنُعيد تمركزنا فعلاً في الأسبوع المقبل والإتّفاق سيخرج إلى حيّز التنفيذ (الميادين)
08:58 | 2025-02-12
الكرملين: بوتين أكد في حديثه مع الشرع موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
12/02/2025 17:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24