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قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب من لبنان: يبدو لي أننا سنُعيد تمركزنا فعلاً في الأسبوع المقبل والإتّفاق سيخرج إلى حيّز التنفيذ (الميادين)

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:25
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