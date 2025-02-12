قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب من لبنان: يبدو لي أننا سنُعيد تمركزنا فعلاً في الأسبوع المقبل والإتّفاق سيخرج إلى حيّز التنفيذ (الميادين)

Lebanon 24