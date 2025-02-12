الرئيس حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية: لدينا آمال كبيرة بنجاح الحكومة الجديدة، وقد بحثنا مع الرئيس عون مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب في 18 شباط الحالي

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