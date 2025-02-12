Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نتمنى ان تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية التي يعاني منها لبنان

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل الحريري: نتمنى ان تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حلّ الملفات
lebanon 24
12/02/2025 19:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: دخلت إلى السياسة عام 98 وخلفيتي هي الأعمال وكنت مُساهماً بحصة صغيرة في شركة "سيليس" للاتصالات والحكومة اللبنانية هي من تعاقدت معها ومبلغ الـ500 دولار على الخليوي تقاضته الدولة بقرار منها
lebanon 24
12/02/2025 19:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الأهداف التي تم قصفها منها طرق على الحدود السورية اللبنانية تستخدم في تهريب الأسلحة لحزب الله
lebanon 24
12/02/2025 19:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله الحريري: نتمنى ان تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء
lebanon 24
12/02/2025 19:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2025-02-12
12:20 | 2025-02-12
12:20 | 2025-02-12
12:19 | 2025-02-12
12:04 | 2025-02-12
11:54 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24