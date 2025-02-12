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مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إذا لم تفرج حماس عن كل الرهائن في الموعد المقرر فستكون هناك مشكلة كبيرة

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:42
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