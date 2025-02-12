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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين يوم السبت فستفتح أبواب الجحيم تماما كما وعد الرئيس ترامب

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:14
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