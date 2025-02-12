نائبة السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة: المساعدات الأميركية لإدارة معسكرات شمال شرقي سوريا تضم ​​سجناء مرتبطين بـ"داعش" لا يمكن أن تستمر للأبد

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