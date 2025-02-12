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معاريف نقلا عن مصادر: نتنياهو تحدث لأعضاء الكابينت عن المخلصين حول الرئيس ترامب وأن ذلك قد يحدث في إسرائيل
Lebanon 24
12-02-2025
|
11:27
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