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معاريف نقلا عن مصادر: نتنياهو أكد في جلسة الكابينت أمس أهمية الولاء وأن من لا يتماشى مع خطه لن يبقى في منصبه

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:30
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