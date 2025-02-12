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مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: أضرار عقد من النزاع في سوريا لا يمكن علاجها خلال فترة قصيرة

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:40
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