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أ. ف.ب: إسرائيل تعتبر أن استئناف الحرب في غزة "سيتيح تنفيذ" خطة ترامب

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:51
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