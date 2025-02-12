Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن ترامب أطلعه على تفاصيل محادثته الهاتفية مع بوتين
lebanon 24
13/02/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "سي إن إن": ترامب أجرة مكالمة هاتفية مع بوتين صباح اليوم
lebanon 24
13/02/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا نستطيع تأكيد أو نفي التقارير حول المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب
lebanon 24
13/02/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي بشأن اهتمام ترامب بالمعادن الأوكرانية النادرة: منفتحون على الاستثمار من الشركات الأميركية
lebanon 24
13/02/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2025-02-12
17:42 | 2025-02-12
17:32 | 2025-02-12
17:29 | 2025-02-12
17:24 | 2025-02-12
17:16 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24