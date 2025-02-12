Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن مسؤولين: انتهاكات حزب الله لم تكن كبيرة بما يكفي لتأخير الخطوة التالية من اتفاق الهدنة

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: على الدولة اللبنانية الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها
lebanon 24
13/02/2025 00:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد حزب الله لبناء قوته
lebanon 24
13/02/2025 00:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة: سلمنا الوسطاء تقريرا بأبرز انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/02/2025 00:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والملك عبد الله أكدا على وحدة الموقفين المصري والأردني بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
13/02/2025 00:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2025-02-12
17:42 | 2025-02-12
17:32 | 2025-02-12
17:29 | 2025-02-12
17:24 | 2025-02-12
17:16 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24