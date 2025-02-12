Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: أوروبا ستقدّم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال لم تنضم للناتو

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناتو: أكثر من نصف المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا كانت من أوروبا والناتو
lebanon 24
13/02/2025 00:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: ترامب سيقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعدم شن هجوم روسي جديد
lebanon 24
13/02/2025 00:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: أوروبا في حاجة إلى الولايات المتحدة والولايات المتحدة في حاجة إلينا
lebanon 24
13/02/2025 00:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا لإنهاء حرب روسيا لن تكون فعالة إلا إذا قدمتها الولايات المتحدة
lebanon 24
13/02/2025 00:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2025-02-12
17:42 | 2025-02-12
17:32 | 2025-02-12
17:29 | 2025-02-12
17:24 | 2025-02-12
17:16 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24